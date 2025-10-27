Aurora Innovatio a Aktie

Aurora Innovatio a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CY5C / ISIN: US0517741072

<
27.10.2025 07:01:06

Ausblick: Aurora Innovation A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Aurora Innovation A wird am 28.10.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognosen von 7 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,121 USD. Dies würde einen Gewinn von 6,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Aurora Innovation A -0,130 USD je Aktie vermeldete.

Die Umsatzschätzungen von 7 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 1,2 Millionen USD, was einem Umsatz von 0,0 Millionen USD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Für das Fiskaljahr rechnen 9 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,486 USD, gegenüber -0,460 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 4,2 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 0,0 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

