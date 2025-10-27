Aurora Innovatio a Aktie
WKN DE: A3CY5C / ISIN: US0517741072
|
27.10.2025 07:01:06
Ausblick: Aurora Innovation A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Aurora Innovation A wird am 28.10.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Die Prognosen von 7 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,121 USD. Dies würde einen Gewinn von 6,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Aurora Innovation A -0,130 USD je Aktie vermeldete.
Die Umsatzschätzungen von 7 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 1,2 Millionen USD, was einem Umsatz von 0,0 Millionen USD im Vorjahresviertel gegenübersteht.
Für das Fiskaljahr rechnen 9 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,486 USD, gegenüber -0,460 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 4,2 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 0,0 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Aurora Innovation Inc Registered Shs -A-mehr Nachrichten
|
27.10.25
|Ausblick: Aurora Innovation A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
13.10.25
|Erste Schätzungen: Aurora Innovation A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
29.07.25
|Ausblick: Aurora Innovation A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
15.07.25
|Erste Schätzungen: Aurora Innovation A gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
Analysen zu Aurora Innovation Inc Registered Shs -A-mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Aurora Innovation Inc Registered Shs -A-
|5,20
|-1,33%