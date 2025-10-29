Autobio Diagnostics Aktie

WKN DE: A2H79R / ISIN: CNE100002GC4

29.10.2025 07:01:06

Ausblick: Autobio Diagnostics legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Autobio Diagnostics wird am 30.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 0,700 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,590 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst einen Zuwachs von 21,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 1,42 Milliarden CNY gegenüber 1,17 Milliarden CNY im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr rechnen 9 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,12 CNY im Vergleich zu 2,07 CNY im Vorjahr. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 4,47 Milliarden CNY, gegenüber 4,44 Milliarden CNY im vorigen Jahr.

