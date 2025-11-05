Autohom a Aktie
WKN DE: A1W97C / ISIN: US05278C1071
|
05.11.2025 07:01:06
Ausblick: Autohome A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Autohome A wird am 06.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.
8 Analysten schätzen im Schnitt, dass Autohome A im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,10 CNY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,490 USD je Aktie gewesen.
Laut einer Schätzung von 9 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 1,75 Milliarden CNY betragen, verglichen mit 247,6 Millionen USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
13 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 12,91 CNY je Aktie aus. Im Vorjahr waren 1,86 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 14 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 6,80 Milliarden CNY, gegenüber 978,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
