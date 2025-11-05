Ausblick: Autohome A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Autohome A wird am 06.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 7 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,825 HKD je Aktie gegenüber 0,960 HKD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite soll Autohome A 8 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1,92 Milliarden HKD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 0,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Autohome A 1,93 Milliarden HKD umsetzen können.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 12 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,48 HKD, gegenüber 3,62 HKD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 13 Analysten im Durchschnitt 7,44 Milliarden HKD, nachdem im Vorjahr 7,63 Milliarden HKD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at