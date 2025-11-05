Ausblick: AutoStore zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

AutoStore äußert sich am 06.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

7 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,009 USD gegenüber 0,100 NOK im Vorjahresquartal.

Basierend auf den Einschätzungen von 11 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 133,8 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 1,54 Milliarden NOK im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 13 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,029 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 0,440 NOK vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 16 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 495,6 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 6,48 Milliarden NOK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at