Ausblick: Aviat Networks informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Aviat Networks lässt sich am 04.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Aviat Networks die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

6 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,285 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,940 USD erwirtschaftet worden.

7 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 16,06 Prozent auf 102,6 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 88,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 2,52 USD, gegenüber 0,100 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 450,6 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 434,6 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at