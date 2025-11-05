Avita Medical Aktie
WKN DE: A2P8DT / ISIN: AU000000AVH4
|
05.11.2025 07:01:06
Ausblick: Avita Medical zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Avita Medical lädt am 06.11.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
7 Analysten schätzen im Schnitt, dass Avita Medical im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,091 AUD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,190 AUD je Aktie gewesen.
7 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 3,36 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 29,2 Millionen AUD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 28,2 Millionen AUD aus.
Für das Fiskaljahr rechnen 8 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,430 AUD im Vergleich zu -0,720 AUD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 116,4 Millionen AUD, gegenüber 97,4 Millionen AUD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Avita Medical Ltdmehr Nachrichten
|
07:01
|Ausblick: Avita Medical zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
06.08.25
|Ausblick: Avita Medical präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
07.05.25
|Ausblick: Avita Medical stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
Analysen zu Avita Medical Ltdmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Avita Medical Ltd
|0,63
|-2,77%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX im Minus -- DAX leichter -- Wall Street stabil erwartet -- Asiens Börsen schließlcih uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt geht es am Mittwoch schwächer zu. Der deutsche Aktienmarkt notiert mit Verlusten. An der Wall Street dürfte es seitwärts gehen. An den asiatischen Aktienmärkten geht es zur Wochemitte in unterschiedliche Richtungen.