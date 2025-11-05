Avita Medical Aktie

WKN DE: A2P8DT / ISIN: AU000000AVH4

05.11.2025 07:01:06

Ausblick: Avita Medical zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Avita Medical lädt am 06.11.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

7 Analysten schätzen im Schnitt, dass Avita Medical im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,091 AUD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,190 AUD je Aktie gewesen.

7 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 3,36 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 29,2 Millionen AUD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 28,2 Millionen AUD aus.

Für das Fiskaljahr rechnen 8 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,430 AUD im Vergleich zu -0,720 AUD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 116,4 Millionen AUD, gegenüber 97,4 Millionen AUD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

