Ausblick: AVITA Therapeutics stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
AVITA Therapeutics wird am 06.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 7 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,296 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 52,26 Prozent erhöht. Damals waren -0,620 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll AVITA Therapeutics in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 6,04 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 18,4 Millionen USD im Vergleich zu 19,6 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Die Schätzungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -1,398 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -2,390 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 9 Analysten von durchschnittlich 75,9 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 64,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
