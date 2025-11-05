AVITA Therapeutics Aktie

AVITA Therapeutics für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2P733 / ISIN: US05380C1027

05.11.2025 07:01:06

Ausblick: AVITA Therapeutics stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

AVITA Therapeutics wird am 06.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,296 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 52,26 Prozent erhöht. Damals waren -0,620 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll AVITA Therapeutics in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 6,04 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 18,4 Millionen USD im Vergleich zu 19,6 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -1,398 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -2,390 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 9 Analysten von durchschnittlich 75,9 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 64,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

AVITA Therapeutics Inc Registered Shs 3,77 10,88% AVITA Therapeutics Inc Registered Shs

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

