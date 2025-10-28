Ausblick: Avnet legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Avnet wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.10.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass Avnet im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,817 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,660 USD je Aktie gewesen.

Avnet soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,74 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 5 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,60 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 4,40 USD im Vergleich zu 2,75 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 23,14 Milliarden USD, gegenüber 22,20 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at