AxoGen Aktie
WKN DE: A1JMHK / ISIN: US05463X1063
|
28.10.2025 07:01:06
Ausblick: AxoGen gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
AxoGen wird am 29.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,072 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,040 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
9 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 56,9 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 17,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 48,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Die Prognosen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,268 USD, gegenüber -0,230 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 9 Analysten durchschnittlich 219,7 Millionen USD im Vergleich zu 187,3 Millionen USD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu AxoGen Inc.mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|AxoGen Inc.
|15,10
|-2,58%
