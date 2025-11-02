Axsome Therapeutics Aktie

Axsome Therapeutics

WKN DE: A2AA7B / ISIN: US05464T1043

02.11.2025 07:01:06

Ausblick: Axsome Therapeutics stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Axsome Therapeutics äußert sich am 03.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Die Prognosen von 20 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,857 USD. Dies würde einen Gewinn von 36,04 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Axsome Therapeutics -1,340 USD je Aktie vermeldete.

Beim Umsatz gehen 19 Analysten von einem Zuwachs von 55,56 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 163,0 Millionen USD gegenüber 104,8 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr erwarten 20 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -3,574 USD im Vergleich zu -5,990 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 20 Analysten durchschnittlich bei 619,4 Millionen USD, gegenüber 385,7 Millionen USD ein Jahr zuvor.

