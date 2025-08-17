Ausblick: Azrieli Group öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Azrieli Group lädt am 18.08.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 3,14 ILS je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Azrieli Group 1,29 ILS je Aktie erwirtschaftet.

Azrieli Group soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 659,9 Millionen ILS abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einem Abschlag von 17,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 798,0 Millionen ILS erwirtschaftet worden waren.

Für das Fiskaljahr rechnet 1 Analyst mit einem Gewinn je Aktie von 12,90 ILS, gegenüber 12,22 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 2,67 Milliarden ILS geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,34 Milliarden ILS generiert wurden.

Redaktion finanzen.at