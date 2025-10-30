Ausblick: Bajaj Electricals informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Bajaj Electricals veröffentlicht am 31.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognosen von 4 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,43 INR. Dies würde einem Zuwachs von 27,68 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Bajaj Electricals 1,12 INR je Aktie vermeldete.

Bajaj Electricals soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11,43 Milliarden INR abgeschlossen haben – davon gehen 10 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,18 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Die Schätzungen von 13 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 11,66 INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 11,57 INR einfahren können. Beim Umsatz gehen 16 Analysten von durchschnittlich 50,62 Milliarden INR aus, nachdem im Vorjahr 48,25 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at