Ausblick: Bakkafrost legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Bakkafrost lädt am 04.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.

Die Prognosen von 8 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,450 DKK je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Bakkafrost noch ein Verlust pro Aktie von -3,090 NOK in den Büchern gestanden.

Laut einer Schätzung von 11 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 2,00 Milliarden DKK betragen, verglichen mit 2,72 Milliarden NOK im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 12 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 9,00 DKK prognostiziert. Im Vorjahr waren es 16,97 NOK je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 12 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 7,37 Milliarden DKK umgesetzt werden sollen, gegenüber 11,09 Milliarden NOK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at