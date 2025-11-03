Ausblick: Ball legt Quartalsergebnis vor

Ball wird sich am 04.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.

14 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,02 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,650 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Ball in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,74 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 12 Analysten durchschnittlich bei 3,32 Milliarden USD im Vergleich zu 3,08 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Die Erwartungen von 14 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,58 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 13,00 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 13 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 12,87 Milliarden USD, gegenüber 11,80 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at