Ausblick: Banco Comercial Portugues, legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Banco Comercial Portugues, lädt am 29.10.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,018 EUR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 10,0 Prozent verringert. Damals waren 0,020 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Banco Comercial Portugues, soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 943,4 Millionen EUR abgeschlossen haben – davon gehen 12 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 33,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,41 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 19 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,067 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,060 EUR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 17 Analysten im Schnitt von insgesamt 3,73 Milliarden EUR aus im Gegensatz zu 5,86 Milliarden EUR Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at