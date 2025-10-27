Banco de ChileShs Aktie
Ausblick: Banco de Chil mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Banco de Chil gibt am 28.10.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Die Schätzungen von 4 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,615 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Banco de Chil 0,610 USD je Aktie eingenommen.
Das vergangene Quartal soll Banco de Chil mit einem Umsatz von insgesamt 780,5 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 4 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,19 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 34,55 Prozent verringert.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 9 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,53 USD, gegenüber 2,53 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt 3,21 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 5,09 Milliarden USD generiert worden waren.
