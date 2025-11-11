Banco do Brasil Aktie
Ausblick: Banco do Brasil zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Banco do Brasil wird am 12.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
5 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,123 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,170 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal soll Banco do Brasil nach den Prognosen von 3 Analysten im Schnitt 7,06 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 50,62 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 14,31 Milliarden USD umgesetzt worden.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,672 USD, wohingegen im Vorjahr noch 0,860 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 8 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 27,45 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 59,62 Milliarden USD waren.
