Banco do Brasil Aktie
WKN DE: A0YJVA / ISIN: US0595781040
|
28.10.2025 06:21:33
Erste Schätzungen: Banco do Brasil vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Banco do Brasil lädt voraussichtlich am 12.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.
Die Prognosen von 5 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,123 USD je Aktie gegenüber 0,170 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten ein Minus von 50,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 7,06 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 14,31 Milliarden USD umgesetzt.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 10 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,672 USD je Aktie, gegenüber 0,860 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 8 Analysten durchschnittlich bei 27,45 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 59,62 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
