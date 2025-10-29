Ausblick: Bandhan Bank vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Bandhan Bank wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.10.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,73 INR. Im Vorjahresquartal waren 5,82 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 30,85 Milliarden INR – das wäre ein Abschlag von 49,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 60,95 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr rechnen 10 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 16,56 INR im Vergleich zu 17,04 INR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 10 Analysten durchschnittlich bei 147,93 Milliarden INR, gegenüber 246,29 Milliarden INR im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at