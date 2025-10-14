Bank of America Aktie

Bank of America für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 858388 / ISIN: US0605051046

Quartalszahlen voraus 14.10.2025 17:06:00

Ausblick: Bank of America präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Bank of America zieht Bilanz - das erwarten Analysten.

Bank of America gibt am 15.10.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

20 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,952 USD aus. Im letzten Jahr hatte Bank of America einen Gewinn von 0,810 USD je Aktie eingefahren.

Den Umsatz betreffend erwarten 17 Analysten eine Verringerung von 46,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 27,52 Milliarden USD gegenüber 51,73 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr rechnen 25 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,70 USD im Vergleich zu 3,21 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 19 Analysten durchschnittlich bei 108,91 Milliarden USD, gegenüber 195,87 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: David Huntley / Shutterstock.com

