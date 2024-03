Ausblick: Bank of Communications mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Bank of Communications wird sich am 27.03.2024 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2023 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,330 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Bank of Communications ein EPS von 0,310 CNY je Aktie vermeldet.

2 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 58,57 Milliarden CNY – das würde einem Abschlag von 7,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 63,18 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,18 CNY im Vergleich zu 1,33 HKD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 11 Analysten durchschnittlich bei 260,42 Milliarden CNY, gegenüber vorherig erwirtschafteten 610,76 Milliarden HKD.

Redaktion finanzen.at