Hang Seng-Wert Bank of Communications-Aktie: Diese Dividendenzahlung sieht Bank of Communications für Anteilseigner vor

So viel Dividende zahlt Bank of Communications.

Im Rahmen der Hauptversammlung von Hang Seng-Papier Bank of Communications am 27.06.2025 wurde eine Dividende für das Jahr 2024 in Höhe von 0,41 HKD je Aktie beschlossen. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich damit keine Veränderung ergeben, wie die Dividendenhistorie zeigt. Somit vergütet Bank of Communications die Aktionäre insgesamt mit 38,28 Mrd. HKD. Damit wurde die Bank of Communications-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 1,85 Prozent vermindert.

Bank of Communications- Ausschüttungsrendite im Blick

Der Bank of Communications-Titel ging am Tag der Hauptversammlung bei 0,79 EUR aus dem Frankfurt-Handel. Heute ist der Ex-Dividende-Tag von Bank of Communications, demnach wird der Bank of Communications-Anteilsschein mit Dividendenabschlag gehandelt. Dies kann sich optisch negativ auf den Aktienkurs auswirken. Die Dividendenauszahlung an die Bank of Communications-Aktionäre erfolgt kurze Zeit später. Bank of Communications weist für 2024 eine Dividendenrendite von 6,83 Prozent auf. Somit schwächte sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich ab. Damals betrug sie noch 9,30 Prozent.

Tatsächliche Rendite im Verhältnis zur Kursentwicklung

Innerhalb von 5 Jahren hat sich der Bank of Communications-Kurs via Frankfurt 46,30 Prozent verteuert. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat mit 8 959,26 Prozent stärker zugenommen als der Bank of Communications-Kurs.

Dividendenerwartung von Bank of Communications

Für das Jahr 2025 erwarten Analysten von FactSet eine Senkung der Dividende auf 0,36 CNY. Die Dividendenrendite würde somit laut FactSet-Schätzungen auf 10,62 Prozent zulegen.

Wichtigste Eckdaten der Bank of Communications-Aktie

Die Marktkapitalisierung des Hang Seng-Unternehmens Bank of Communications beläuft sich aktuell auf 552,359 Mrd. HKD. Bank of Communications weist aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 5,18 auf. Der Umsatz von Bank of Communications belief sich in 2024 auf 591,680 Mrd. HKD. Der Gewinn je Aktie summierte sich derweil auf 1,16 HKD.

Redaktion finanzen.at