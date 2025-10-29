Ausblick: Bank of Communications präsentiert Quartalsergebnisse

Bank of Communications lädt am 30.10.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,912 USD gegenüber 1,10 USD im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Bank of Communications in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 54,69 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 8,51 Milliarden USD im Vergleich zu 18,77 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 16 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,74 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 4,03 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 15 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 36,27 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 75,83 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at