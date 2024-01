Ausblick: Bank Of Marin Bancorp gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Bank Of Marin Bancorp öffnet am 29.01.2024 die Bücher zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,320 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 60,49 Prozent verringert. Damals waren 0,810 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Bank Of Marin Bancorp nach den Prognosen von 5 Analysten im Schnitt 27,5 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 23,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 36,0 Millionen USD umgesetzt worden.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 6 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,53 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 2,92 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich auf 114,9 Millionen USD, gegenüber 138,4 Millionen USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at