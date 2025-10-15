Bank of New York Mellon Aktie
WKN DE: A0MVKA / ISIN: US0640581007
|
15.10.2025 07:01:06
Ausblick: Bank of New York Mellon stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Bank of New York Mellon lädt am 16.10.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
13 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,77 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,50 USD erwirtschaftet worden.
9 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 51,37 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 10,19 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Bank of New York Mellon für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 4,96 Milliarden USD aus.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 14 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 7,11 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 5,80 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt von insgesamt 19,76 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 39,75 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Bank of New York Mellonmehr Nachrichten
Analysen zu Bank of New York Mellonmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Bank of New York Mellon
|92,32
|2,28%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Banken geben Startschuss für Berichtssaison: US-Handel endet uneinheitlich -- ATX endet tiefer -- DAX letztlich mit Verlusten -- Börsen schließen in Asien schwach
Am heimischen Aktienmarkt prägten Verluste den Handel. Am deutschen Aktienmarkt ging es ebenfalls abwärts. Die Wall Street zeigte sich am Dienstag uneinheitlich. Auch an den größten Börsen in Asien waren rote Vorzeichen zu sehen.