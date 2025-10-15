Bank of New York Mellon Aktie

15.10.2025 07:01:06

Ausblick: Bank of New York Mellon stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Bank of New York Mellon lädt am 16.10.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

13 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,77 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,50 USD erwirtschaftet worden.

9 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 51,37 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 10,19 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Bank of New York Mellon für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 4,96 Milliarden USD aus.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 14 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 7,11 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 5,80 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt von insgesamt 19,76 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 39,75 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

