Ausblick: Barfresh Food Group stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Barfresh Food Group präsentiert in der am 24.10.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2024 endete.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Verlust von -0,010 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,040 USD je Aktie erzielt worden.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 3,6 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 38,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,6 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 2 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,110 USD, gegenüber -0,210 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt 12,4 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 8,1 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at