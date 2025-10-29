Baxter International Aktie
WKN: 853815 / ISIN: US0718131099
|
29.10.2025 07:01:06
Ausblick: Baxter International legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Baxter International gibt am 30.10.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
13 Analysten schätzen im Schnitt, dass Baxter International im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,598 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,270 USD je Aktie gewesen.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 11 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 6,61 Prozent auf 2,88 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Baxter International noch 2,70 Milliarden USD umgesetzt.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 15 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,44 USD, während im vorherigen Jahr noch -1,270 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 11,31 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 10,64 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.at
