BBVA Banco Frances Aktie
WKN: 892998 / ISIN: ARP125991090
|
24.11.2025 07:01:06
Ausblick: BBVA Banco Frances stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
BBVA Banco Frances stellt am 25.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.
5 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 122,65 ARS gegenüber 162,68 ARS im Vorjahresquartal.
3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 755,98 Milliarden ARS – das wäre ein Abschlag von 21,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 968,76 Milliarden ARS umgesetzt worden waren.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 6 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 382,23 ARS, gegenüber 576,52 ARS je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt 3.331,62 Milliarden ARS, nachdem im Vorjahr 5.521,47 Milliarden ARS generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
