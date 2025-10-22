BE Semiconductor Industries Aktie
WKN DE: 898494 / ISIN: US0733201034
|
22.10.2025 07:01:06
Ausblick: BE Semiconductor Industries stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
BE Semiconductor Industries lädt am 23.10.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.
Die Schätzungen von 9 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,427 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 34,31 Prozent verringert. Damals waren 0,650 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 9 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 163,3 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 5,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 172,0 Millionen USD in den Büchern standen.
Die Schätzungen von 18 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,01 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,50 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 18 Analysten von durchschnittlich 692,6 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 657,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
