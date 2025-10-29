Ausblick: Beijing Huafeng Test Control Technology A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Beijing Huafeng Test Control Technology A präsentiert in der am 30.10.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,03 CNY. Das entspräche einem Zuwachs von 71,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,600 CNY erwirtschaftet wurden.

Beim Umsatz gehen 3 Analysten von einem Zuwachs von 48,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 355,7 Millionen CNY gegenüber 239,1 Millionen CNY im Vorjahrszeitraum.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 7 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 3,48 CNY je Aktie, gegenüber 2,47 CNY je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 7 Analysten durchschnittlich bei 1,22 Milliarden CNY. Im Vorjahr waren 898,1 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

