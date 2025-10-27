Ausblick: Beijing Kingsoft Office Software, A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Beijing Kingsoft Office Software, A stellt am 28.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Die Prognosen von 3 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,841 CNY je Aktie gegenüber 0,690 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Beijing Kingsoft Office Software, A in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,91 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 1,39 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren noch 1,21 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 21 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,94 CNY, gegenüber 3,56 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 22 Analysten auf durchschnittlich 5,93 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 5,07 Milliarden CNY generiert wurden.

