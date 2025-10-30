Ausblick: Beijing-Shanghai High Speed Railway A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Beijing-Shanghai High Speed Railway A lässt sich am 31.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Beijing-Shanghai High Speed Railway A die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,080 CNY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Beijing-Shanghai High Speed Railway A noch 0,070 CNY je Aktie eingenommen.

2 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 7,82 Prozent auf 12,39 Milliarden CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11,49 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Die Prognosen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,271 CNY, gegenüber 0,260 CNY je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 9 Analysten durchschnittlich 43,22 Milliarden CNY im Vergleich zu 41,93 Milliarden CNY im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at