WKN DE: A40KSD / ISIN: CNE100005VT0

29.10.2025 07:01:06

Ausblick: Beijing Sinohytec A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Beijing Sinohytec A wird am 30.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal -0,150 CNY. Dies würde einen Gewinn von 70,0 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Beijing Sinohytec A -0,500 CNY je Aktie vermeldete.

Das vergangene Quartal soll Beijing Sinohytec A mit einem Umsatz von insgesamt 191,5 Millionen CNY abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 162,8 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 17,65 Prozent gesteigert.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 4 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -1,234 CNY je Aktie, gegenüber -1,970 CNY je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 4 Analysten durchschnittlich bei 570,9 Millionen CNY. Im Vorjahr waren 363,4 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

