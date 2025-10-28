Ausblick: Bel Fuse B stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Bel Fuse B wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.10.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,61 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,650 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 6 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 39,00 Prozent auf 171,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Bel Fuse B noch 123,6 Millionen USD umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 6,18 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 3,28 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 656,1 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 534,8 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at