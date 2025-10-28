Bel Fus b Aktie
WKN: 915578 / ISIN: US0773473006
|
28.10.2025 07:01:06
Ausblick: Bel Fuse B stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Bel Fuse B wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.10.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.
5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,61 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,650 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 6 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 39,00 Prozent auf 171,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Bel Fuse B noch 123,6 Millionen USD umgesetzt.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 6,18 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 3,28 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 656,1 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 534,8 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|Bel Fuse Inc. (B)
|131,00
|-0,76%
