Ausblick: Belden CDT vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Belden CDT wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.10.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,92 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 47,69 Prozent erhöht. Damals waren 1,30 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

6 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 679,4 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 3,73 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 654,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 7,33 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 4,80 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 6 Analysten von durchschnittlich 2,67 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 2,46 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at