ISIN: INE894V01022

10.11.2025 07:01:06

Ausblick: Belrise Industries verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Belrise Industries wird am 11.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 1,40 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,00 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 14,02 Prozent auf 23,59 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 20,69 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 5,97 INR, gegenüber 5,46 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 92,98 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 82,91 Milliarden INR erwirtschaftet wurden.

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
