Ausblick: Benefit Street Partners Realty Trust gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Benefit Street Partners Realty Trust wird am 29.10.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 4 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,278 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Benefit Street Partners Realty Trust 0,300 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Verringerung von 65,09 Prozent auf 49,6 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 142,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,860 USD im Vergleich zu 0,820 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxiert 1 Analyst bei 206,1 Millionen USD, gegenüber 553,1 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at