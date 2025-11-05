BeOne Medicines Aktie
WKN DE: A41ANK / ISIN: CH1391448177
|
05.11.2025 07:01:06
Ausblick: BeOne Medicines vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
BeOne Medicines lädt am 06.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.
12 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,544 HKD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,690 HKD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 10 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 36,52 Prozent auf 10,67 Milliarden HKD. Im Vorjahresviertel hatte BeOne Medicines noch 7,81 Milliarden HKD umgesetzt.
Für das Fiskaljahr erwarten 32 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,40 HKD im Vergleich zu -3,680 HKD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 34 Analysten durchschnittlich bei 40,81 Milliarden HKD, gegenüber 29,73 Milliarden HKD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
