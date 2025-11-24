Ausblick: Best Buy stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Best Buy wird am 25.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.10.2025 abgelaufen ist.

In Sachen EPS gehen 24 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,31 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Best Buy noch 1,26 USD je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend erwarten 22 Analysten einen Zuwachs von 1,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 9,58 Milliarden USD gegenüber 9,45 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr rechnen 26 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 6,24 USD, gegenüber 4,28 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 23 Analysten durchschnittlich auf 41,79 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 41,53 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at