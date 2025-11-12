Better Home & Finance Aktie

Better Home & Finance für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40L86 / ISIN: US08774B5084

12.11.2025 07:01:06

Ausblick: Better Home Finance stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Better Home Finance wird am 13.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -2,140 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 40,22 Prozent erhöht. Damals waren -3,580 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

3 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 45,15 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 33,1 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 48,1 Millionen USD aus.

3 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -9,587 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -13,650 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 178,3 Millionen USD, gegenüber 129,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Better Home & Finance Holding Registered Shs 59,39 -6,41% Better Home & Finance Holding Registered Shs

