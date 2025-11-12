Better Home & Finance Aktie
WKN DE: A40L86 / ISIN: US08774B5084
|
12.11.2025 07:01:06
Ausblick: Better Home Finance stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Better Home Finance wird am 13.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.
Die Schätzungen von 3 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -2,140 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 40,22 Prozent erhöht. Damals waren -3,580 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
3 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 45,15 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 33,1 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 48,1 Millionen USD aus.
3 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -9,587 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -13,650 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 178,3 Millionen USD, gegenüber 129,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Better Home & Finance Holding Registered Shsmehr Nachrichten
|
07:01
|Ausblick: Better Home Finance stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
30.10.25
|Erste Schätzungen: Better Home Finance gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
06.08.25
|Ausblick: Better Home Finance gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
23.07.25
|Erste Schätzungen: Better Home Finance legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Better Home & Finance Holding Registered Shsmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Better Home & Finance Holding Registered Shs
|59,39
|-6,41%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEnde des US-Shutdowns in Sicht: US-Börsen mit unterschiedlichen Vorzeichen -- ATX letztlich mit Rückenwind -- DAX schließlich erneut mit Gewinnen -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich höher
Am heimischen Aktienmarkt waren Gewinne zu sehen. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich ebenfalls mit Aufschlägen. Die US-Börsen notieren zur Wochenmitte auf unterschiedlichem Terrain. In Fernost ging es mehrheitlich leicht aufwärts.