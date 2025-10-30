Better Home & Finance Aktie

Better Home & Finance für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40L86 / ISIN: US08774B5084

30.10.2025 06:21:33

Erste Schätzungen: Better Home Finance gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Better Home Finance gibt voraussichtlich am 13.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -2,140 USD. Im Vorjahresquartal waren -3,580 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 48,1 Millionen USD aus – eine Steigerung von 45,15 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Better Home Finance einen Umsatz von 33,1 Millionen USD eingefahren.

Für das Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -9,587 USD im Vergleich zu -13,650 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich bei 178,3 Millionen USD, gegenüber 129,5 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Better Home & Finance Holding Registered Shs 72,25 -7,25% Better Home & Finance Holding Registered Shs

Börse aktuell - Live Ticker

Nach EZB-Zinsentscheid: ATX zum Handelsende im Plus -- DAX letztlich wenig bewegt -- Wall Street schließen im Minus -- Asiens Börsen am Donnerstag schließlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag mit Zuschlägen, während das deutsche Börsenbarometer seitwärts tendierte. An der Wall Street ging es abwärts. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen am Donnerstag aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

