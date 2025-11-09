Beyond Air Aktie
WKN DE: A41C99 / ISIN: US08862L2025
|
09.11.2025 07:01:06
Ausblick: Beyond Air präsentiert Quartalsergebnisse
Beyond Air wird am 10.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
3 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,773 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -5,600 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 217,50 Prozent auf 2,5 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 0,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -3,423 USD, gegenüber -13,800 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 13,4 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,7 Millionen USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Beyond Air Inc Registered shsmehr Nachrichten
|
09.11.25
|Ausblick: Beyond Air präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
26.10.25
|Erste Schätzungen: Beyond Air stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
Analysen zu Beyond Air Inc Registered shsmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Beyond Air Inc Registered shs
|0,00
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerShutdown-Ende in Sicht? ATX und DAX im Plus -- Asiens Börsen legen schlussendlich zu
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich den Handel am Montag mit Gewinnen. Anleger am deutschen Aktienmarkt werden ebenso wieder mutiger. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenstart nach oben.