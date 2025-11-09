Ausblick: Beyond Air präsentiert Quartalsergebnisse

Beyond Air wird am 10.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

3 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,773 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -5,600 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 217,50 Prozent auf 2,5 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 0,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -3,423 USD, gegenüber -13,800 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 13,4 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,7 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

