Ausblick: BGSF öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

BGSF gibt am 05.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

1 Analyst schätzt, dass BGSF im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,290 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,070 USD je Aktie gewesen.

BGSF soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 25,5 Millionen USD abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einem Abschlag von 64,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 71,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 1 Analyst ein Verlust je Aktie von -1,090 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -0,310 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzt 1 Analyst , dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 92,8 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 272,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at