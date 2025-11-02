Ausblick: Bharti Hexacom präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Bharti Hexacom lädt am 03.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 8,45 INR. Im Vorjahresquartal waren 5,06 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Bharti Hexacom nach den Prognosen von 7 Analysten 23,33 Milliarden INR umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 11,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 20,98 Milliarden INR umgesetzt worden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 11 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 36,94 INR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 29,87 INR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 13 Analysten durchschnittlich auf 96,58 Milliarden INR, gegenüber 85,48 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at