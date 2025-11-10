BigBear.ai Aktie
WKN DE: A3C8TH / ISIN: US08975B1098
|Prognosen der Analysten
|
10.11.2025 18:12:00
Ausblick: BigBear.ai legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
BigBear.ai wird am 10.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,073 USD. Das entspräche einem Verlust von 46,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,050 USD erwirtschaftet wurden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 23,37 Prozent auf 31,8 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 41,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -1,103 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -1,270 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 133,5 Millionen USD, gegenüber 158,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
