BigBear.ai Aktie

BigBear.ai

WKN DE: A3C8TH / ISIN: US08975B1098

Prognosen der Analysten 10.11.2025 18:12:00

Ausblick: BigBear.ai legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Ausblick: BigBear.ai legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Das sind die Prognosen der Analysten für die kommende BigBear.ai-Bilanz.

BigBear.ai wird am 10.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,073 USD. Das entspräche einem Verlust von 46,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,050 USD erwirtschaftet wurden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 23,37 Prozent auf 31,8 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 41,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -1,103 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -1,270 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 133,5 Millionen USD, gegenüber 158,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: MacroEcon / Shutterstock.com

