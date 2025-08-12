BigBear.ai Aktie
WKN DE: A3C8TH / ISIN: US08975B1098
|Erwartungen verfehlt
|
12.08.2025 20:47:00
Enttäuschende Zahlen von BigBear.ai lassen Aktie abstürzen
Im zweiten Geschäftsquartal 2025 hat BigBear.ai seinen Verlust ausgeweitet. Das Minus je Aktie lag bei 0,71 US-Dollar nach -0,06 US-Dollar vor Jahresfrist und Analystenerwartungen von -0,063 US-Dollar.
Die Aktie von BigBear.ai sackt an der NYSE im Handel zeitweise um 16,93 Prozent auf 5,89 US-Dollar ab.
Auch bei den Erlösen lief es schlechter: Der Umsatz fiel von 39,8 Millionen US-Dollar auf 32,5 Millionen US-Dollar: Das war weniger als Analysten zuvor in Aussicht gestellt hatten (40,6 Millionen US-Dollar).
Die Aktie von BigBear.ai sackt an der NYSE im Handel zeitweise um 16,93 Prozent auf 5,89 US-Dollar ab.
Redaktion fianzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: MacroEcon / Shutterstock.com
Nachrichten zu BigBear.aimehr Nachrichten
|
11.08.25
|Ausblick: BigBear.ai präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
27.07.25
|Erste Schätzungen: BigBearai legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
02.05.25
|BigBear.ai-Aktie kaum verändert: Verlust fällt größer als als erwartet: Zahlen (finanzen.at)
|
01.05.25
|Ausblick: BigBear.ai vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
07.03.25
|BigBear.ai-Aktie gibt kräftig ab: BigBear.ai macht noch mehr Verluste (finanzen.at)
|
06.03.25
|Ausblick: BigBear.ai gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
13.02.25