WKN DE: A3C8TH / ISIN: US08975B1098

Erwartungen verfehlt 12.08.2025 20:47:00

Enttäuschende Zahlen von BigBear.ai lassen Aktie abstürzen

Enttäuschende Zahlen von BigBear.ai lassen Aktie abstürzen

BigBear.ai hat seine Bücher geöffnet und Einblick in seine seine Geschäftsentwicklung im abgelaufenen Quartal gewährt.

Im zweiten Geschäftsquartal 2025 hat BigBear.ai seinen Verlust ausgeweitet. Das Minus je Aktie lag bei 0,71 US-Dollar nach -0,06 US-Dollar vor Jahresfrist und Analystenerwartungen von -0,063 US-Dollar.

Auch bei den Erlösen lief es schlechter: Der Umsatz fiel von 39,8 Millionen US-Dollar auf 32,5 Millionen US-Dollar: Das war weniger als Analysten zuvor in Aussicht gestellt hatten (40,6 Millionen US-Dollar).

Die Aktie von BigBear.ai sackt an der NYSE im Handel zeitweise um 16,93 Prozent auf 5,89 US-Dollar ab.

Redaktion fianzen.at

Bildquelle: MacroEcon / Shutterstock.com

