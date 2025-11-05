Ausblick: BILL veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

BILL wird am 06.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognosen von 24 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,507 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei BILL noch ein Gewinn pro Aktie von 0,080 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 23 Analysten ein Plus von 9,15 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 391,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 358,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Prognosen von 25 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 2,15 USD, gegenüber 0,230 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 24 Analysten durchschnittlich 1,61 Milliarden USD im Vergleich zu 1,46 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

