Ausblick: Bio-Key International präsentiert Quartalsergebnisse

Bio-Key International wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 02.04.2024 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2023 abgelaufen ist.

1 Analyst schätzt, dass Bio-Key International für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,260 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -11,160 USD je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 2,2 Millionen USD aus – eine Steigerung von 25,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Bio-Key International einen Umsatz von 1,8 Millionen USD eingefahren.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr hat 1 Analyst seine Schätzung abgegeben. Der Experte erwartet einen Verlust von -5,220 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier -23,270 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst von insgesamt 9,0 Millionen USD aus, im Gegensatz zu 7,0 Millionen USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

