Ausblick: Bio-Rad Laboratories B legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Bio-Rad Laboratories B wird am 29.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,89 USD gegenüber 23,34 USD im Vorjahresquartal.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Bio-Rad Laboratories B in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,27 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 651,5 Millionen USD im Vergleich zu 649,7 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 9,82 USD im Vergleich zu -65,360 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 2,59 Milliarden USD, gegenüber 2,57 Milliarden USD im vorigen Jahr.
